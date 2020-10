Cala le reti nel Porto Vecchio di Sanremo, nei guai pescatore trentenne

Sanremo. Non si sa bene cosa lo abbia spinto a compiere un gesto del genere. Forse qualche bicchiere di troppo unito ad un incomprensibile goliardia, fatto sta che nella prima mattinata di oggi un pescatore trentenne, a bordo della sua imbarcazione, ha calato le reti nel Porto Vecchio.

La zona di mare è quella compresa tra i cantieri Vitulano e la spiaggia della Arenella. Non è chiaro quanto e cosa abbia pescato, quel che è certo però, è che sono immediatamente intervenuti i militari della guardia costiera, seguiti a ruota da quelli dell’Arma, dal momento che il soggetto, già noto alle forze dell’ordine e con qualche precedente penale, alla vista delle divise ha dato sin da subito in escandescenze.

Riportata la calma e rimosse le reti che, al di là delle considerazioni sulla sanità mentale dell’uomo, rappresentavano un serio pericolo per la navigazione, in particolare per l’accesso all’imboccatura del porto. Adesso il pescatore rischia il sequestro dell’attrezzatura, del natante (un piccolo cabinato) ed una sanzione che potrebbe superare agilmente il migliaio di euro.