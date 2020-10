Cade sulla Ciclabile e si procura un trauma cranico: interviene l’elisoccorso

San Lorenzo al Mare. Un ciclista francese di 54 anni per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua bicicletta in galleria rovinando a terra procurandosi un trauma cranico: la caduta è avvenuta lungo la Ciclabile che parte da San Lorenzo al Mare.

Intervenuto l’elisoccorso Grifo partito dalla base di Albenga. Sul posto anche un equipaggio della Croce Bianca di Imperia e l’automedica del 118 Alfa 2. Non ci sono altri ciclisti coinvolti.

L’uomo mentre veniva trasportato una accusato due arresti cardiaci.