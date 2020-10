Ventimiglia. Non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella dell’omicidio, per il cadavere ritrovato nella tarda mattinata di oggi in un fossato non lontano dal torrente Bevera, nella frazione di Sant’Antonio.

Stando alle prime informazioni provenienti dal posto, l’uomo deceduto – si ipotizza circa due o tre settimane fa – potrebbe essere non una vittima del maltempo, come si era pensato subito, ma di un delitto. Questa possibilità è data dal fatto che il defunto avrebbe un’evidente ferita alla testa.

Foto 3 di 3





È ancora presto per trarre qualsiasi conclusione. Sul posto sono presenti i carabinieri che hanno avviato le indagini sotto la direzione del colonnello Andrea Mommo. Sopraggiunta anche il pm Antonella Politi. Il corpo, ritrovato in tarda mattinata in un fosso nei pressi di un canale di scolo, è stato recuperato dai vigili del fuoco del distaccamento intemelio.