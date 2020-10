Sanremo. “Che la tua melodia perfetta ti accompagni in questo viaggio, un viaggio che faresti scoppiettando, sturbinando e accelerando a più non posso, come tanto ti divertiva. Ciao splendore”.

Una folla commossa, fuori la chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Bussana, ha dato l’ultimo saluto ad Alberto Lupinetti, il giardiniere 26enne deceduto in un tragico incidente stradale la notte dello scorso 16 ottobre a Bussana.

La funzione sarà celebrata anche nella messa di sabato prossimo.