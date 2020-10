Bordighera. Un uomo si è tolto la vita questa mattina sparandosi un colpo di pistola. Il tragico evento è accaduto in via Gardiora nella frazione di Sasso. Per la vittima si è mobilitato un equipaggio della Croce Rossa della città delle palme ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri per gli accertamenti del caso.