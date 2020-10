Bordighera. E’ morto ieri pomeriggio Antonio Bellotta, 63 anni, molto conosciuto a Bordighera per il suo lavoro di ristoratore e pizzaiolo. Per anni Antonio aveva gestito il ristorante pizzeria “Il Grecale”, in via al Capo, nel centro storico della città delle palme. Bellotta si era poi spostato anche in centro, con il ristornate pizzeria “Il portico” sull’Aurelia. Come apprezzatissimo pizzaiolo, nelle stagioni scorse, era tornato a lavorare anche a Bordighera Alta alla “Piazzetta”.

Antonio lascia la moglie Rosa Di Nicola, che per anni lo ha affiancato al lavoro, i figli Angelo e Federica, le sorelle Angelina e Rosaria dell’Hotel Marligure, la nuora Debora, il genero Simone e i nipotini.

I funerali avranno luogo domani, lunedì 12 ottobre, alle ore 15,30, nella chiesetta della Madonna dei Fiori di via Pasteur.

Foto 5 di 5









La notizia della morte di Antonio ha gettato nello sconforto gli amici e le tante persone che lo conoscevano e che lo avevano apprezzato per le sua cucina.