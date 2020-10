Bordighera, nuovo defibrillatore al Mercato Coperto: donato da BordiEventi in memoria di Mimmo Cammareri

Bordighera. Un nuovo defibrillatore è da oggi disponibile al Mercato Coperto di Bordighera, pronto in caso di emergenza.

Donato dall’Associazione Culturale BordiEventi in memoria di Mimmo Cammareri, scomparso recentemente a causa di un infarto improvviso, è stato acquistato con il ricavato del torneo di calcetto di beneficenza svoltosi domenica 27 settembre.

«È veramente qualcosa di unico il bellissimo gioco di squadra che si è realizzato per portare a termine questo fantastico progetto – commenta il presidente dell’Associazione BordiEventi Axel Vignotto – Sin dall’inizio, infatti, in moltissimi hanno collaborato perché rimanesse una concreta opera di bene in ricordo di Mimmo: i miei amici dell’Associazione che si sono da subito messi all’opera, la Docks Lanterna che ha sponsorizzato il torneo, le squadre partecipanti, Andrea Otten che con la A&D Academy ha permesso l’acquisto di un ottimo defibrillatore a prezzo di costo e addirittura con una donazione, e tantissimi altri.

Il Comune curerà la manutenzione annuale del dispositivo, e metterà nei prossimi giorni una teca in cui contenerlo, alla quale noi aggiungeremo una targa in ricordo di Mimmo. Grazie ancora a tutti!».