Bordighera, scontro tra ambulanza e auto sull’Aurelia

Bordighera. Scontro sull’Aurelia tra un’ambulanza di Ponente Emergenza che stava accompagnando un paziente al Borea di Sanremo e un’auto. E’ successo intorno alla mezzanotte. Il mezzo del soccorso stava attraversando via Vittorio Emanuele II in emergenza con i lampeggianti accesi, quando un automobilista alla guida di un Ford, proveniente da corso Italia, si è immesso sulla strada principale. L’impatto è stato inevitabile. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e il paziente non ha riportato traumi ulteriori.

A soccorrere l’uomo a bordo dell’ambulanza è stata la Croce Rossa di Bordighera. A ricostruire la dinamica dell’incidente saranno i carabinieri.