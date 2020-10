Bordighera, le linee guida programmatiche di Palazzo Garnier per il prossimo triennio

Bordighera. Nel nuovo Dup (Documento unico di programmazione finanziaria) per il triennio 2021-23 l’amministrazione Ingenito spiega quali sono sono le linee guida per molteplici settori della vita pubblica della comunità bordigotta.

TURISMO

Rinnovare un passato di prestigio trasformandolo in una risorsa chiave con un offerta differenziata e di altissima qualità. Cultura, sport, natura e l’opportunità di un Santuario dei Cetacei. La Città si ponga accanto agli operatori del settore, per sostenerli con una forte attività di promozione, accordi con altri soggetti. Si punta anche ad organizzare eventi di grande rilievo, con la ricerca di fondi europei.

AMBIENTE E IGIENE URBANA

Una Città più verde ed ecosostenibile i cui cardini sono concetti come le energie rinnovabili ed il riciclo dei rifiuti, nonché la salvaguardia del verde. La città deve essere inoltre tutelata da un contratto di igiene urbana puntualmente verificato nel quale siano anche le realtà le isole ecologiche e gli spazi dedicati aai migliori amici dell’uomo. In merito dovranno essere ideati programmi di formazione-informazione del cittadino.

SCUOLE

Garantire il diritto allo studio in strutture e spazi pubblici sicuri, qualificati e belli. Il futuro cittadino dovrà essere formato ed educato al rispetto dei diritti umani, delle regole, all’accoglienza della diversita, alla cura e alla tutela dell’ambiente.

PORTO

Un porto sicuro, mantenuto al meglio, che risponda pienamente alle esigenze lavorative dei pescatori ma che sia anche un’importante risorsa per il turismo, riscoprendo e valorizzando l’opportunità offerta dal Santuario dei Cetacei.

FRAZIONI

L’amministrazione riconosce nelle frazioni un patrimonio da potenziare con le infrastrutture più adatte, da avvicinare con una migliore rete di tasporto da rendere ancora più belle con un progetto di arredo urbano da coinvolgere, ad esempio, con periodici incontri con la cittadinanza in loco con la cittadinanza residente.

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

La sicurezza urbana, aspetto fondamentale della’attività di un Comune in quanto costituisce il requisito esenziale per un’ordinata convivenza civile e coesione sociale.Una città in cui le strade non siano circuiti di velocità , monitorato contro l’inquinamento acustico ed elettromagnetico. I piani di emergenza, in caso di calamità, dovranno essere definiti e resi noti alla cittadinanza.

VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

L’amministrazione, nel progettare il proprio futuro, ritiene che il personale del Municipio ricopra un ruolo centrale, che rappresenti il motore dell’attuazione dei suoi obiettivi. Il miglioramento delle condizioni di lavoro, delle strutture organizzative-gestionali degli uffici permetterà, nelle previsioni, di fornire ai cittadini e turisti servizi di maggiore qualità.

ANIMALI DOMESTICI

L’amministrazione sostiene le esigenze degli amici dell’uomo e affianca le associazioni che si impegnano ad attuare un’attività di monitoraggio e salvaguardia per garantire loro le migliori condizioni di vita.