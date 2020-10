Bordighera, Ingenito «Nel Dup priorità a scuole e lungomare». In progetto opere per 10 milioni di euro

Bordighera. «Abbiamo puntato l’attenzione soprattutto su scuole e lungomare, investendo 10 milioni di euro, la maggioranza dei quali già finanziata».

Il sindaco Vittorio Ingenito, dopo la sua recente firma sul Dup per il triennio 2021-22-23, spiega quali sono state priorità che hanno influito sulla redazione dell’ultimo Documento di programmazione finanziaria dove, in totale, si contano 20 milioni di euro di investimenti, anche questi già in gran parte “coperti”.

Metà di questi 20 andranno, grosso modo, così suddivisi: 6 per costruire un nuovo asilo pubblico in via Napoli, più di due per interventi sulle scuole delle vie Pelloux e Pasteur. Restano un milione ed ottocentomila euro destinati alla passeggiata mare dove diverse opere sono già in corso.

C’è la riqualificazione del tratto tra il sottopasso ferroviario e Sant’Ampelio. Gia approvato progetto, finanziamenti e l’intervento dovrà essere coordinato sistematicamente con la realizzazione della pista ciclabile nell’ambito di “Edu Mob” e la riqualificazione della rotonda. Verranno anche rifatti gli asfalti della passeggiata sul lato mare di ponente a partire dal depuratore.