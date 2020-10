Bordighera Dog Show, rimandata la seconda edizione di “cani in passerella”

Bordighera. Una decisione presa all’ultimo momento in accordo con il Comune di Bordighera, per rimandare un evento che rischiava di essere interrotto per il maltempo.

E’ stata una decisione molto sofferta e ponderata, quella presa nel pomeriggio di ieri dall’organizzazione dell’expo canina, in perfetta sintonia con il Comune di Bordighera che temeva il peggio, date le disastrose condizioni atmosferiche di ieri, e quelle incerte previste per la giornata di oggi e quella di domani.

Peccato, perché l’evento era stato preparato nei minimi particolari, e non sarebbe stata solo una sfilata e niente più. Ma nulla andrà perduto. Si spera, infatti, in un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni e in una domenica di sole da passare nel verde dei giardini insieme ai nostri beniamini.

«La manifestazione non è stata cancellata – confermano gli organizzatori – Solo rimandata alla prima domenica di sole, che ci auguriamo sarà molto presto». L’organizzazione si occuperà di informare al più presto tutti i partecipanti e gli interessati sulla nuova data dell’evento, che – a quanto pare – potrebbe essere domenica 18 ottobre.

Un pensiero particolare va alle povere vittime pelose del gattile di Ventimiglia che purtroppo non hanno potuto essere salvate, confidando nella generosità dei cittadini per aiutare i sopravvissuti.