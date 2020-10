Bordighera. Un ciclista è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un’auto in via dei Colli, nei pressi della porta della Maddalena a Bordighera Alta. Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, l’uomo stava scendendo da Sasso verso il centro di Bordighera, quando un’auto Renault Megane condotta da una donna ha svoltato verso piazza della Maddalena centrando in pieno il ciclista.

Sul posto sono accorsi i militi della Croce Rossa di Bordighera, l’automedica dl 118 che, giungendo da Ventimiglia alluvionata, ha impiegato parecchio tempo a raggiungere il luogo dell’incidente, e la polizia locale di Bordighera che ricostruirà l’esatta dinamica dell’incidente.

Il ferito era cosciente, ma lamentava forte dolore alla schiena.