Betoniera si ribalta, ferito elisoccorso a Santo Stefano al Mare

Santo Stefano al Mare. C’è un uomo ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo essere rimasto ferito in un incidente sul lavoro. E’ successo verso le 10 di stamane in una campagna di via Seve poco sopra il ristorante “Il Torrione”.

A quanto risulta dalle prime testimonianze, sembrerebbe che lo sventurato fosse seduto sul sedile del passeggero di una betoniera quando quest’ultima, per cause da stabilire, si sarebbe ribaltata.

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica da terra e l’elisoccorso “Grifo” di stanza ad Albenga.

Il velivolo ha trasportato il paziente al plesso ospedaliero nel savonese in codice giallo di media gravità. Del caso si occupa il personale dell’Ispettorato del Lavoro.