Bajardo, tragedia su strada per monte Ceppo. Il cordoglio dell’assessore Marco Scajola

Bajardo. L’assessore regionale Marco Scajola esprime cordoglio per la tragedia avvenuta ieri sulla strada per Monte Ceppo.

«Sono vicino alle famiglie dei due operai che oggi hanno perso la vita durante la pulizia della strada dai detriti causati dal maltempo. L’ennesimo incidente sul posto di lavoro, che in queste circostanze è ancora più tragico, i due operai, infatti, hanno perso la vita mentre svolgevano un servizio per la nostra comunità».