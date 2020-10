Badalucco, bambino cade da due metri e batte la testa. Grave, elisoccorso in volo

Badalucco. E’ scattata l’emergenza nel pomeriggio per un trauma cranico riportato da un bambino nel piccole paese della Valle Argentina. Stando alle prime informazioni provenienti dal posto, sembrerebbe che il piccolo stesse giocando a pochi passi dal padre vicino alle scuole quando, per ragioni da accertare, sarebbe caduto, battendo la testa, da un’altezza di circa due metri.

A dare l’allarme è stato il papà che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i medici del 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia. Vista l’urgenza del caso si alzato in volo anche l’elisoccorso. Purtroppo le condizioni del bambino sono apparse gravi, tanto da far ritenere necessario un trasferimento d’urgenza in codice rosso di massima gravità al Gaslini di Genova.