Proseguono gli eventi griffati “Autunno con Gusto”, l’iniziativa promossa dall’ATL del Cuneese che funge da collettore per tutte le manifestazioni organizzate in questa stagione in provincia di Cuneo.

Rispetto al palinsesto originario, sono stati cancellati due appuntamenti in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre, quali la Festa del Cece di Nucetto (annullata per Coronavirus) e “Ormea dai frutti ritrovati” (saltata a causa dei gravi danni alluvionali registrati in alta val Tanaro fra venerdì 2 e sabato 3 ottobre).

Gli eventi autunnali del Cuneese continueranno però con la tradizionale Festa della Bagna Caôda, in programma a Faule dall’8 al 13 ottobre. Nel week-end del 10 e dell’11 ottobre, poi, tornerà a Frabosa Soprana la Grande Castagnata, da qualche anno rinominata “Castagne e Coltelli”. Da non dimenticare Roburent, con le sue castagnate dell’11, 18 e 25 ottobre (le ultime due in frazione San Giacomo). Dal 16 al 25 ottobre, inoltre, Cuneo tornerà a essere la città del Marrone, con una serie di interessanti iniziative all’insegna di “…Aspettando il Marrone 2021”, quali attività per bambini, menù a tema nei ristoranti aderenti e tour cittadini. Domenica 18 ottobre, infine, Casteldelfino in valle Varaita ospita la Fiera di San Martin.