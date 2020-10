Autostrada, i cantieri dal 12 al 18 ottobre

Ventimiglia. Ecco i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui Tronchi

A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato) dal 12 al 18 ottobre:

Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Torino

– Tra Savona e Altare dal km 116+830 al km 110+300, restringimento della carreggiata che prevede inizialmente la

chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal

04/12/2019 al 30/04/2021; successivamente chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per

adeguamento galleria Bricco, dal 04/08/2020 al 30/06/2021.

– Tra Millesimo e Ceva dal km 87+400 al km 86+149, chiusura della corsia di sorpasso per lavori di adeguamento

sismico del viadotto Valbona Molinazzo dal 21/09/2020 al 30/11/2020.

Tronco A10 – Savona – Ventimiglia – Confine di Stato

Direzione Italia (carreggiata Sud)

– Tra Andora e Albenga dal km 85+900 al km 81+460 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata

opposta per rifacimento della pavimentazione dal 12/10/2020 al 15/10/2020.

– Tra Spotorno e Savona dal km 52+910 al km 49+375 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per sostituzione ventilatori galleria Fornaci dal 12/10/2020 al 18/10/2020 Tale parzializzazione comporterà la chiusura dell’entrata alla Stazione di Spotorno per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti a Savona.

Direzione Francia (carreggiata Nord)

– Tra Finale Ligure e Pietra Ligure dal km 62+990 al km 66+350 carreggiata chiusa con doppio senso sulla

carreggiata opposta per adeguamento gallerie Bracciale e Montegrosso dal 12/10/2020 al 18/10/2020.

– Tra Imperia Est e Imperia Ovest dal km 111+885 al km 112+980 carreggiata chiusa con doppio senso sulla

carreggiata opposta per adeguamento barriere di sicurezza dal 12/10/2020 al 16/10/2020 Tale parzializzazione

comporterà la chiusura dell’entrata alla Stazione di Imperia Ovest per i veicoli provenienti dalla viabilità

ordinaria e diretti a Ventimiglia.