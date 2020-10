Auto contro moto in centro a Sanremo, centauro ferito

Sanremo. Un centauro è rimasto ferito nel primo pomeriggio, a due passi dallo Zampillo, dopo essersi scontrato con una macchina proveniente in direzione opposta mentre era alla guida del proprio mezzo a due ruote. Per il ferito più grave, l’uomo a bordo della moto, si è alzato in volo anche l’elisoccorso, mentre la donna è stata medicata sul posto da un equipaggio della Croce Verde.

I feriti hanno riportato traumi modesti. L’uomo, tuttavia, è stato trasferito al Santa Corona da Grifo in codice giallo di media gravità. Sul posto sono in corso i rilievi della polizia locale che dovranno accertare la dinamica del sinistro. Il punto di impatto si trova in concomitanza con la svolta a salire verso piazza Colombo della corsia che permette di arrivare all’ingresso del parcheggio interrato anche per chi proviene dal deposito dei bus o da via San Francesco.