Attentato a Nizza, il consigliere ventimigliese Eleonora Palmero: «Per questa gentaglia nessuna pietà»

Ventimiglia. «Questa mattina un caro amico mi ha chiamata da Nizza per farmi sapere che sta bene. Ancora non avevo sentito della notizia dell’attentato».

A scrivere queste parole è il consigliere comunale ventimigliese Eleonora Palmero, che affida al social network i propri pensieri dopo aver appreso la notizia dell’attentato avvenuto questa mattina a Nizza nei pressi della basilica di Notre Dame in cui hanno perso la vita tre persone.

«Lui lavora proprio lì vicino ed ogni mattina va in cattedrale ad accendere una candela prima di iniziare il turno – prosegue nel racconto il consigliere – , ma stamattina non era ancora andato. Un pensiero per le vittime ed i loro cari. Per questa gentaglia invece nessuna pietà».