Sanremo. Il 13 ottobre, sono stati conseguiti gli ultimi esami presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova da parte degli allievi dell’Associazione “Scuola di Musica Città di Sanremo”.

In un anno scolastico difficile come questo i docenti sono molto soddisfatti per i risultati ottenuti.

Foto 4 di 4







Ecco l’elenco completo dei numerosi esami sostenuti durante l’anno scolastico (tra giugno e ottobre):

• Pianoforte – Asia Michelis: Esame ABRSM, Grade 8 all’“International School of Milan”: 118/150

• Music Theory – Gaia Garabello: Esame ABRSM, Grade 5 all’“International School of Milan”: With Distinction (92/100)

• Teoria e Solfeggio certificazione A e B – Elisabetta Cresta al Conservatorio “N. Paganini” di Genova: 10/10

• Violino certificazione B – Anna Odobashi al Conservatorio “N. Paganini” di Genova: 10/10

• Pianoforte certificazione B – Filippo Odobashi al Conservatorio “N. Paganini” di Genova: 10/10

• Violino certificazione B – Giovanni Battista Norberti al Conservatorio “N. Paganini” di Genova: 7,50/10

Complimenti ai giovani musicisti e anche agli insegnanti, Fabrizio Ragazzi (violino), Cristina Orvieto (pianoforte) e Giorgia Garabello (Teoria ABRSM) che hanno curato la loro preparazione.

Questi gli ottimi risultati conseguiti ai concorsi musicali

• 32° Concorso Pianistico Internazionale – Albenga (SV)

Pianoforte – Filippo Odobashi: Primo Premio (98/100), cat. B

• Concorso pianistico biennale Steinway per giovani talenti – Torino presso “Piatino”

Pianoforte – Filippo Odobashi: Primo Premio, cat. B

Semifinalista a Verona al Teatro Ristori, in data da definire

Ecco i docenti dei corsi attivati per l’a.s. 2020/21

Pianoforte – Cristina Orvieto, Massimo Anfossi

Violino e Viola – Fabrizio Ragazzi

Violino – Olesja Rusina

Violoncello – Mariano Dapor, Vincenzo Malacarne

Contrabbasso – Mauro Parrinello

Chitarra – Federico Ottazzi

Tromba – Fabiano Cudiz

Corno – Andrea Paolocci

Batteria – Vilma Martina

Canto – Teresa Romano

Corso d’Orchestra (Giovane Orchestra “Note Libere”) – Organizzato e coordinato da Fabrizio Ragazzi, Cristina Orvieto, Adriano Meggetto e Fabiano Cudiz.

Teoria e solfeggio e preparazione esami teoria: Cristina Orvieto e Giorgia Garabello.