Aspi, Rixi (Lega): «Indecisione del governo è danno al Paese»

Genova. «L’indecisione del governo, i tira e molla, le finte minacce sono un danno al Paese. L’incapacità dell’esecutivo sta bloccando investimenti per milioni di euro sulle manutenzioni programmate sulla rete autostradale, la partenza di opere come la Gronda in stallo per i tentennamenti colpevoli del governo, che arriva anche a chiedere una decisione all’Europa pur di non prenderne.

Si decida se revoca o no, se ci sono offerte concrete da parte di nuovo soci, ma si decida, senza ulteriori calci in tribuna che fanno solo perdere tempo e di fare un regalo ai Benetton». Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale dipartimento infrastrutture Edoardo Rixi.