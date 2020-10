Asd Imperia, la lista dei giocatori convocati contro il Derthona

Imperia. Domani, alle 15, l’Asd Imperia sarà impegnata allo stadio ‘Coppi’ di Tortona, nella IV° giornata del campionato di Serie D.

Derthona-Imperia è un grande classico della categoria, tanto che la prima sfida risale alla stagione 1931/32. Ed è di sei anni più tardi, una delle vittorie più larghe nella storia nerazzurra (9-0).

Sono i primi di 56 precedenti in campionato, alle quali si aggiungono 5 incontri in Coppa Italia. L’ultimo confronto, in terra piemontese, è avvenuto nella stagione 2012-13 con vittoria di misura dei padroni di casa.

La partita verrà diretta dall’arbitro Gianluca Martino della sezione di Firenze.

Ecco i 20 nerazzurri scelti da Mister Lupo per la trasferta:

Portieri: Dani, Palmieri

Difensori: De Bode, Virga, Scannapieco, Fazio, Gandolfo

Centrocampisti: Giglio cap., Sancinito, Martelli, Gnecchi, Malltezi, Malandrino, Travella

Attaccanti: Capra, Donaggio, Sassari, El Khayari, Calderone, Cassata