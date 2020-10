Arriva la tempesta “Alex”, Costa Azzurra in allerta arancione e scuole chiuse

Nizza. Il dipartimento di Costa Azzurra e Alpi Marittime è in “allerta arancione” (così come la vicina Riviera di Ponente) per l’arrivo della tempesta “Alex”. A diramare l’allerta è Meteo France.

Secondo gli esperti francesi, quello che si abbatterà nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre è un fenomeno temporalesco che richiede di essere monitorato per l’abbondanza di precipitazione previste e l’alto rischio di allagamento.

Tutte le scuole del dipartimento 06 resteranno chiuse nella giornata di venerdì 1 ottobre. Non si esclude che da “arancione” la vigilanza possa essere innalzata a “rosso”: colore dell’allerta massima.