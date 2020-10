Arma di Taggia, scatta raccolta cibo per i gatti randagi

Taggia. Sabato 10 ottobre per tutto il giorno, al Petstore Conad ad Arma di Taggia, all’interno del centro commerciale l’Eclerc Conad, si svolgerà in collaborazione con la Lega del Gattino di Sanremo, una raccolta cibo e di ripari per l’inverno per i gatti randagi di Arma di Taggia e per i cuccioli della Lega del Gattino.

Purtroppo il lockdown ha colpito anche molti mici che si sono ritrovati senza qualcuno che li sfamasse.