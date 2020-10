Arma di Taggia, contatori dell’energia elettrica in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

Taggia. Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo questa mattina, intorno alle 10.30, ad Arma di Taggia per spegnere un incendio in un’abitazione a due piani in via Beglini 1.

La fiamme si erano sviluppate nel locale dei contatori dell’energia elettrica, probabilmente a causa di un cortocircuito.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, gli abitanti appena si sono accorti del fumo sono scesi subito in strada e hanno allertato il 115.

Domato l’incendio e messo in sicurezza la zona, i vigili del fuoco hanno chiamato l’Enel per un controllo ai contattori danneggiati dalle fiamme e per il ripristino della corrente nel quartiere.