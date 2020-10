Taggia. Si è conclusa con successo la settima edizione di Miss Over 40/50/60 organizzata dallo staff di Dany Animation con la direzione artistica di Daniele Capozucca, presentatore dell’evento, con le musiche del dj Gabriele Drago e le coreografie di Verdiana Barbieri, ex partecipante di Miss Italia 2014.

Le miss partecipanti hanno sfilato in abiti casual e abito da sera, con acconciature di Flavio Hair Fashion & Ramona Ravese coadiuvata da Samantha Biasi.

22 le miss partecipanti, per la categoria Over 40 vince la brasiliana Axè Brasil. Nella categoria Over 50 trionfa la Valeska Cotza mentre per le Over 60 vince Patrizia Casato di Torino.

Si aggiudicano inoltre i premi messi in palio dagli sponsor dell’evento: Valentina Berto Miss In Gambissima, Francesca Ferrara Miss In Forma, Marilena Moretti Miss Sorriso, Elia Romano Miss Simpatia, Elisa Rossi Miss Eleganza, Angela Middioni Miss Volto Tv.

In giuria: Salvatore Sanapo, Rosanna Villani, Antonello Motosso, Franco Cane, Marco Maiolino. Un grande successo di pubblico al Dancing Tre Gi di Arma di Taggia. L’evento ha rispettato le norme previste, con rilevazione della temperatura all’ingresso del locale.

(Foto di Gianni Lari)