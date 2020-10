Aperte le iscrizioni alla decima edizione della “Ronde valli imperiesi”

Imperia. Da oggi, sino all’11 novembre, è possibile iscriversi alla 10° edizione della “Ronde valli imperiesi“, in programma il 21 e 22 novembre.

L’atteso evento, organizzato dalla Scuderia Imperia Corse, entra dunque nel vivo e riporta alla ribalta, dopo un’assenza di ben 9 anni, un classico appuntamento del calendario rallystico ligure. La gara si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19, ossia in assenza di pubblico sia sul percorso che nei riordini e parchi assistenza; per motivi logistici, il tetto massimo previsto di concorrenti accettati sarà di 120 equipaggi.

Il rally proporrà un percorso di 208,69 km, 41,20 dei quali relativi alla prova speciale Aurigo – Caravonica, che sarà ripetuta per quattro volte. La partenza sarà data il 22 novembre alle 7,15 dal Piazzale Cristino ad Imperia mentre l’arrivo del primo equipaggio concorrente è previsto, sempre nel capoluogo imperiese, alle 16,11 in Piazzale Calata Cuneo.

Il giorno prima, invece, sarà interessato dallo svolgimento delle varie operazioni preliminari della gara: verifiche tecnico – sportive, ricognizioni del percorso e shakedown, previsto dalle 14 alle 16,30 sul tratto da Caravonica a Bivio Colle San Bartolomeo (2,38 km).

Il ritorno della “Ronde Valli Imperiesi” è stato salutato favorevolmente sia dall’ambiente ligure delle corse che da quello prettamente locale. «Un grazie a chi ha contribuito a riportare il rally ad Imperia – ha osservato Simone Vassallo, assessore allo Sport del Comune di Imperia – è una bella soddisfazione per tutti, per il Comune e per la Scuderia Imperia Corse, che si è impegnata a fondo per riportare a galla una manifestazione degna della nostra città».

La gara sarà valida quale ultimo atto del Campionato rally Liguria Primocanale Motori. L’ultima edizione della “Ronde Valli Imperiesi” si è disputata nel 2011 e si è conclusa con il successo di “Ino” Corona e Marco Gagliardi su Peugeot 207 Super 2000.

Tutte le informazioni sulla gara sul portale www.scuderiaimperiacorse.it e sui social Facebook ed Instagram della scuderia Imperia Corse.