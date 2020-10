Andareoltre, nasce il corso da “Covid Manager” di Cna Imperia

Imperia. In risposta alle particolarissime esigenze del momento, con la regia del sociologo Luca Aschei ed il sapiente coordinamento di Luciano Vazzano, segretario territoriale di CNA Imperia, nasce un nuovo progetto online: un nuovo corso qualificato Cepas dedicato alla gestione del lavoro nell’impresa ai tempi del Covid-19. Il corso certificherà, attraverso l’ente certificatore Bureau Veritas, le competenze del Covid Manager, figura importante nelle organizzazioni e nelle aziende.

L’obiettivo del corso Covid Manager è quello di approfondire conoscenze, competenze e responsabilità di coloro che svolgono funzioni di coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo anticontagio da Covid-19, nonché punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale: i Protocolli nazionali di regolamentazione, il rispetto delle Linee di indirizzo regionali, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, gli interventi di igienizzazione e sanificazione per limitare il contagio sono solo alcuni dei punti focali per garantire la sicurezza delle strutture e, di conseguenza, delle persone.

Con questi obiettivi, in stretta collaborazione con Cepas (ente di certificazione di importanza Europea), che ha sviluppato un progetto di qualifica di percorsi formativi di eccellenza al termine dei quali i partecipanti possono accedere al processo di certificazione delle competenze professionali, nasce la figura dell’esperto in gestione Covid-19 “Covid Manager”.

Giuristi, psicologi e medici hanno preso parte alla stesura del piano formativo, «Chi non si forma si ferma», afferma Aschei. Gli fa eco Luciano Vazzano, che evidenzia, «L’esperienza di #AndareOltre ci ha insegnato molto ed attraverso il suo percorso abbiamo posto le basi non solo per ripartire, continuando a fare “associazione”, ma anche per scoprire nuovi modi di fare formazione e dare informazione, più moderni ed innovativi, una scelta che ci ha premiato».

#Andareoltre è nato infatti durante il lockdown con il primo appuntamento del 3 aprile da una idea di Aschei & Associati e Cna Imperia che, insieme, hanno portato oltre 200 aziende ad assistere a 30 incontri online: un successo che continua con corsi mirati alle aziende per l’aggiornamento delle competenze, come il nuovo corso, sempre all’interno del progetto #Andareoltre.

Il corso si svolgerà online, con la possibilità di fruire delle lezioni presso qualsiasi postazione in remoto: per conoscerne le potenzialità, il calendario ed i costi, scrivere a segreteria@im.cna.it oppure chiamare la sede territoriale Cna di Sanremo al numero 0184 500309.