Santo Stefano al Mare. Un quinto cadavere si aggiunge alla drammatica conta di quelli rinvenuti nella giornata odierna: un uomo è stato ritrovato questa sera nell’area del porto turistico di Aregai.

Sul sono accorsi i carabinieri, la capitaneria di porto e i vigili del fuoco. Risalire all’identità dei corpi rinvenuti oggi, che si suppone siano collegati ai casi dei dispersi per il maltempo in Piemonte e soprattutto in Francia, non sarà semplice viste le condizioni in cui vengono ritrovate queste persone.

I precedenti rinvenimenti erano avvenuti a Sanremo, nei presi della spiaggia dei Tre Ponti, e altri due a Ventimiglia.