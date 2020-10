Alluvione, superbonus fiscale a Liguria alluvionata, alla Camera passa Odg di Forza Italia

Roma. «Il governo ha accolto pochi minuti fa l’ordine del giorno da me presentato alla Camera che prevede di allargare le agevolazioni del superbonus per le aree terremotate anche a quelle colpite dalla drammatica alluvione che si è abbattuta in Liguria e in particolare sui comuni della provincia di Imperia a cominciare da Ventimiglia tra il 2 e il 3 ottobre». Lo annuncia il deputato di Forza Italia Giorgio Mulé.