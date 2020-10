Alluvione, Sanremo Solidale teme ci siano migranti morti a Ventimiglia

Sanremo. Fanno sapere da Sanremo Solidale: «Vorremmo porre l’attenzione su quanto successo nella nostra provincia, e in particolare a Ventimiglia, dove la popolazione è stata sorpresa da allagamenti e dall’esondazione del fiume Roja. Le strade si sono trasformate in fiumi di fango e anche la passerella Squarciafichi non ha retto all’esondazione.

Ma ancora più grave potrebbe divenire questo già severo bilancio, se si conta il numero di persone, generalmente transitanti, che da tempo occupano gli argini del fiume Roja. Le operazioni di soccorso, dopo che alcuni passanti hanno udito grida d’aiuto, sono proseguite fino in tarda serata. Ne risulta che non si sono trovate vittime. Ma questo non significa che non ci siano dispersi, e quindi potenziali vittime. La furia della corrente, infatti, potrebbe non aver lasciato via di fuga, in particolare a chi dormiva nei cuniculi del fiume, che sono diventati – com’è logico – completamente allagati, non solo dall’acqua, ma anche dal fango. Se delle persone (donne vulnerabili, bambini) sono stati portati via dalla corrente, lo scopriremo – forse – tra un po’ di tempo, quando sulle spiagge, magari di Saint-Tropez o qualche altra località ad alcuni chilometri da Ventimiglia, potranno essere rinvenute queste potenziali vittime.

Tale situazione, che non esitiamo a definire una tragedia umanitaria (sperando che sia stata una tragedia scampata), mette in rilievo – se ci fosse bisogno di dimostrarlo un’altra volta – quanto è importante avere un centro d’accoglienza, in particolare ora, con l’arrivo dei mesi più piovosi, e, successivamente, del freddo. Una società civile e progredita come riteniamo quella italiana e del Ponente Ligure non può permettersi altre tragedie. La situazione poteva peraltro essere mitigata se le autorità si fossero perlomeno prese la briga di avvisare i migranti dell’arrivo della perturbazione e dell’allerta rossa, o addirittura evacuarli. Nessuno si è preoccupato di farlo.

In compenso le autorità non hanno esitato, ad un certo punto, a mandare in azione i vigili del fuoco e i loro sommozzatori. Le loro operazioni sono da definirsi eroiche. E indubbiamente molto rischiose. La situazione che le autorità (prefetto Di Bari in primis) hanno creato ha messo in grande rischio anche i nostri lavoratori locali dei vigili del fuoco. Operazioni di salvataggio del genere, così pericolose, possono stremare a tal punto da non avere la forza di reagire alle correnti.

A chi giova, dunque, la chiusura del campo? A nessuno: non ai migranti, che hanno rischiato di morire travolti dal fango (e che chissà se sono tutti salvi); non ai ventimigliesi, che, in un contesto di Covid devono convivere con persone costrette a vivere in strada in condizioni igienico-sanitarie a dir poco inadatte; non ai vigili del fuoco, che nell’operazione di ieri hanno rischiato la propria incolumità. Ancora una volta chiediamo a gran voce che siano presi immediati provvedimenti. Questo è un comunicato che mai e poi mai avremmo voluto fare proprio subito dopo il 3 ottobre, la giornata internazionale del migrante, ricordando la strage di 386 innocenti annegati nel Mediterraneo.

Dal 3 ottobre 2013 quella strage non si è mai fermata e il bilancio si è soltanto ulteriormente aggravato. Aggiungiamo inoltre che, se – come purtroppo temiamo – dovesse risultare esserci anche ‘solo’ un’unica vittima, ci faremo sentire più che mai, e proseguiremo con forza con tutti i mezzi e gli strumenti a nostra disposizione. Restiamo umani».