Vessalico. Sopralluogo in mattinata da parte del consigliere regionale delegato alla Protezione civile Giacomo Giampedrone sui luoghi della valle Arroscia colpiti dall’alluvione. Giampedrone ha incontrato in Municipio il sindaco di Vessalico Paola Giliberti, il presidente della Provincia Domenico Abbo e alcuni amministratori locali. Presente anche il consigliere regionale Alessandro Piana.

La delegazione, composta anche da tecnici comunali e provinciali poi si è spostata presso il ponte crollato dalla furia del torrente. Giampedrone ha quantificato in 600mila euro i danni solo per le somme urgenze.

«I danni visibili e non visibili sono tanti», ha commentato il sindaco di Vessalico Paola Giliberti durante la visita al ponte che unisce le due parti del paese distrutto dalla piena. Problemi ci sono, dunque per il passaggio dei mezzi e degli autobus. Danni riguardano anche il sistema fognario, le condotte dovrebbero essere spostate nella parte interna, così come l’acquedotto per cui si è reso necessario realizzare un by -pass. «Lungo gli argini passano anche dei tubi – ha aggiunto la Giliberti – che forniscono la fibra internet a Pieve di Teco».

