Alluvione in Val Roja, al via la raccolta fondi per aiutare gli allevatori e i loro animali rimasti isolati

Val Roja. L’azienda Gabriele Vaccaro, con sede a Dolceacqua e sede operativa a Camporosso, ha lanciato una raccolta fondi per gli allevatori della val Roja, per la maggior parte francesi, ma tra cui figurano anche italiani, rimasti isolati insieme ai loro animali in seguito all’alluvione che si è abbattuta sulla zona nella notte tra il 2 e il 3 ottobre.

Il denaro raccolto servirà ad acquistare mangime e fieno per il bestiame, un centinaio di esemplari tra mucche, cavalli e pecore, oggi soli e bloccati nella valle dopo che la tempesta Alex ha distrutto strade, ponti e soprattutto vite.

Ad occuparsi della raccolta sarà il titolare Gabriele Vaccaro. Per informazioni è possibile contattarlo al numero 327 971 0430 e per donare è possibile recarsi direttamente in azienda.