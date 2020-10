Maltempo

Alluvione a Ventimiglia, Isnardi (FdI): «Città che fiera e senza fermarsi si sta rialzando» foto

«Tutti a lavorare per tutti. In particolare voglio ringraziare l'assessore regionale Gianni Berrino che già nella prima mattinata di sabato era presente in felpa e stivali per dar una mano concreta»