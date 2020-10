Alluvione a Ventimiglia, iniziati i lavori di rimozione dei detriti a Peglia. I residenti: «Siamo stati lasciati soli»

Ventimiglia. Sono iniziati quest’oggi i lavori di sgombero dei detriti tirati fuori dalle cantine in zona Peglia, in seguito all’alluvione che ha colpito la città di confine nella notte tra il 2 e il 3 ottobre.

Sono numerosi i danni che ha riportato la zona e alcuni residenti lamentano: «Siamo stati lasciati soli nei giorni successivi all’alluvione», asserendo di essersi sentiti dimenticati dall’amministrazione comunale nonostante strade, attività e cantine in quella zona siano state allagate esattamente come avvenuto in centro città.