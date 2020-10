Alluvione a Limone Piemonte, la Riserva Bianca annulla la prevendita degli skipass stagionali

Limone Piemonte. Nelle scorse ore la Riserva Bianca ha annunciato l’annullamento della prevendita degli skipass per la stagione sciistica 2020/2021.

L’annuncio non giunge affatto come un fulmine a ciel sereno, ma era più che prevedibile in seguito all’alluvione che ha duramente colpito la zona nella notte tra il 2 e il 3 ottobre scorsi, distruggendo piste e impianti, oltre che strade e abitazioni.

«A causa della recente alluvione la prevendita degli skipass stagionali è annullata. Stiamo concentrando tutte le nostre forze per lavorare per la ripresa. Vi terremo aggiornati!», si legge nella nota pubblicata sui canali social della Riserva Bianca.

Gli appassionati di sci e snowboard dovranno dunque attendere per sapere quale sarà il futuro della stagione quasi alle porte.