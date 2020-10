Alluvione a Limone Piemonte, il modulo per accedere al paese per le persone non residenti

Limone Piemonte. Il paese di Limone Piemonte è stato duramente colpito dall’alluvione che si è abbattuta sulla val Vermenagna nella notte tra il 2 e il 3 ottobre e tra le vie cittadine si lavora a pieno regime per riportare la situazione quanto prima alla normalità, anche se non sarà semplice.

Se nei primi giorni alle persone non residenti non era permesso accedere al paese, data la situazione di estrema gravità, ora sarà possibile farlo, ma solo previa richiesta di accesso mediante un apposito modulo che dovrà essere compilato.

Nel documento dovranno essere indicati i propri dati e i motivi per i quali viene effettuata tale richiesta, in seguito dovrà essere inviato all’indirizzo mail poliziamunicipale@comune.limonepiemonte.it oppure via Pec all’indirizzo comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it.

Gli uffici del Sindaco e della polizia locale si occuperanno di valutare le singole richieste e rilasciare ai non residenti l’autorizzazione per accedere a Limone Piemonte.

Questo il modulo in oggetto: