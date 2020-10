Sanremo. In relazione al nuovo bollettino Arpal- Protezione Civile che ha diramato un’allerta rossa dalle 14 di oggi (venerdì 2 ottobre) alle 6 di domani mattina (sabato 3 ottobre) e poi arancione sino alle 10 di domani mattina, si comunica che, in aggiunta alle ordinanze già emanate, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.

«Nel pomeriggio valuteremo l’assunzione di ulteriori misure preventive per la giornata di domani – fa sapere il sindaco Alberto Biancheri – Tutta la macchina operativa è in stato di massima allerta con decine di uomini sul campo tra Protezione civile, Volontari, Polizia municipale, Rangers, Radioamatori, dipendenti comunali e personale 118. I modelli previsionali indicano un drastico peggioramento del tempo nelle prossime ore, con cumulate molto significative che saranno combinate ad un vento di burrasca forte e mareggiate importanti, una combinazione di fattori che preoccupa molto».

Foto 2 di 2



Inoltre, è stato attivato il COC (Centro Operativo Comunale) nella nuova sede a Palazzo Bellevue.

Si ricorda che è possibile contattare i seguenti numeri:

Pronto Intervento, attivo 24 ore su 24: 800602800

Protezione Civile 0184/580522

Si invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti meteo e a prendere visione delle misure di autoprotezione da adottarsi collegandosi al seguente link: http://allertaliguria.regione.liguria.it/