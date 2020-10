Allerta arancione, le misure ordinate dal sindaco di Imperia Claudio Scajola per tutelare la pubblica incolumità

Imperia. In relazione allo stato di allerta idrogeologica/idraulica gialla per piogge diffuse e temporali dalle 20 del 1 ottobre alle 11.59 del 2 ottobre e arancione dalle 12 alle 23.59 di venerdì 2 ottobre e fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all’evoluzione dei fenomeni metereologici, il sindaco di Imperia ha firmato un’ordinanza che prevede le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

la chiusura per l'intera giornata delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, estesa anche a personale docente e non docente;

la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini e frazionali;

l’ interdizione a persone o mezzi, nei parchi, giardini pubblici ed aree giochi;

l ‘interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi sui ponti cittadini e lungo le fasce di rispetto di 20 metri di tutti i corsi d’acqua e fronte mare e negli alvei dei torrenti;

l'interdizione a persone o mezzi di utilizzo di parcheggi interrati. I parcheggi a raso a pagamento potranno essere utilizzati gratuitamente per tutta la durata della presente ordinanza.

sospensione dei servizi educativi e ricreativi pubblici e privati;

chiusura del Centro Carpe Diem ;

chiusura all'utenza, escluso il personale dipendente, degli istituti I.S.A.H, ANFFAS ed HELP;

chiusura al pubblico della Biblioteca civica e delle strutture museali ed espositive sia a gestione diretta che in concessione a terzi con esclusione del personale dipendente;

la chiusura degli impianti sportivi a gestione pubblica e in concessione a terzi;

l’interdizione a persone e mezzi nelle seguenti zone:

Piazzale largo Cristino;

Molo sopraflutti Artiglio Due del bacino Portuale di Oneglia;

Molo sopraflutti del bacino portuale di Porto Maurizio largo Varese limitatamente alle aree ubicate oltre i parapetti di protezione verso mare;

Piazza Dulbecco;

Piazzale S. Lucia di Borgo Prino;