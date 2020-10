Al via la stagione autunnale dei concerti a Villa Nobel. Grandi nomi per una grande location

Sanremo. Al via la stagione concertistica “I concerti di Villa Nobel. Autunno musicale”. Curata dal Maestro Fabio Marra ed organizzata dall’associazione “Musica a Santa Tecla”, vedrà il suo concerto inaugurale andare in scena il 30 ottobre prossimo.

Alle 19 “Il violoncello Romantico” per il ciclo “I Maestri” è affidato al virtuosismo del Maestro estone Aare Tammesalu accompagnato al pianoforte da Irina Zahharenkova, interprete di altissimo livello e vincitrice del “Premio Internazionale Bach 2006”

Sabato 31 ottobre (0re 18) sarà la volta de “I solisti della Nuova Orchestra Scarlatti” in quintetto (Pasquale Faucitano, Donato Cuciniello,violini – Piero Massa, viola – Pierluigi Marotta,violoncello – Gaetano Russo, clarinetto) grandi protagonisti della scena musicale italiana con il programma “Fasti della civiltà musicale napoletana” dedicato alla scuola musicale napoletana dal ‘700 al ‘900.

Venerdì 6 novembre alle 19″I giovani talenti” con il giovanissimo e premiato Duo pianistico Castellano – pianoforte a 4 mani – che ci porterà nel meraviglioso mondo delle fiabe musicali interpretate dai grandi compositori come Ravel,Debussy, Poulenc in “Fiabe e giochi a 4 mani”

Sabato 7 novembre (ore 18) ancora un giovane e affermato talento del pianismo italiano, il diciottenne Davide Scarabottolo che renderà un doveroso

“Omaggio a Beethoven nel 250° anniversario” affrontando sia l’arduo pianismo beethoveniano, sia le più difficili e straordinarie pagine del virtuosimo di Franz Listz.

Venerdi 13 novembre , per la stessa ora, sarà protagonista l’arpa della giovane e già in affermata carriera, Michela Zanoni con “I colori dell’arpa” che ci farà ascoltare le magiche e sognanti sonorità dello straordinario strumento con un ampio programma fra ‘800 e ‘900.

Sabato 14 novembre (ore 18) Concerto di chiusura: “Signore e Signori nell’Europa galante” interamente dedicato al Barocco con un particolarissimo programma di rara esecuzione “al femminile”che presenta, non solo opere di “Signori” compositori come Telemann e C.Ph.Bach, ma anche opere di “Signore” compositrici dell’epoca come Anna Amelia di Prussia, Elisabeth de La Guerre, Anna Bon, nell’interpretazione di Francesca Odling al flauto traversiere e Francesca Lanfranco al clavicembalo, fra le massime interpreti italiane di musica antica.

«Cari amici, sono lietissimo di presentarvi la nuova Stagione Concertistica Internazionale 2020 promossa dall’ Associazione “Musica a Santa Tecla” Sanremo giunta alla sua terza edizione e che quest’anno si svolgerà a Villa Nobel, splendido gioiello della città – spiega il Maestro Marra – Sei nuovi affascinanti appuntamenti con la grande musica classica, il venerdì e il sabato, dal 30 ottobre al 14 novembre, in un lungo e appassionante viaggio musicale attraverso un ricco e articolato programma che presenta differenti strumenti, stili, linguaggi e che spazia dal Barocco al Classicismo, dal Romanticismo sino al ‘900, diviso anche quest’anno in due cicli: “I Maestri” di fama internazionale e “Giovani talenti” del concertismo nazionale e internazionale. Come nelle precedenti Stagioni i Concerti saranno presentati in felice collaborazione artistica c0n il Conservatorio Statale di Musica “A.Vivaldi” di Alessandria – Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale. Come sempre sarò lieto di accompagnarvi all’ascolto di questo straordinario viaggio cercando di esplorare a fondo assieme a voi la meravigliosa bellezza della dimensione musicale. Desidero ringraziare vivamente i nostri partner: Comune di Sanremo, Regione Liguria, Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria,Villa Nobel per la gentile ospitalità, Intesa Sanpaolo per la preziosa collaborazione ed ovviamente i nostri concertisti. Buon ascolto»