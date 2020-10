Imperia. Da pochi giorni ha preso il via ad Imperia l’esposizione “C’arte” dell’artista, di fama nazionale, Angela Simone.

La rassegna si inserisce nel progetto” “Pop Up Store” di S’Arte – Sartoria e Arte, dedicato ai creativi che realizzano accessori e abbigliamento artistico. Angela Simone trasforma la semplice carta in veri e propri raffinati gioielli da indossare.

Dichiara l’artista: «L’amore per la carta mi accompagna da sempre, amo il suo profumo, la sua consistenza, la sua anima fragile e forte insieme. Dal 2003 ho scoperto il piacere di utilizzarla, pregiata o riciclata, per farne gioielli. Sono felice di esporre le mie opere presso lo spazio “S’Arte“, perché volevo presentare i miei gioielli di carta in un momento particolare».

Maria Nella Ponte, ideatrice del progetto, afferma: «Presentiamo per due settimane una nuova collezione di gioielli e sculture di carta di Angela Simone. Il progetto vuole dare spazio agli artisti e ai creativi, che realizzano, oltre ai classici dipinti, opere d’arte applicata, realizzate a mano. Angela Simone è un’artista di grande valore che, dal 2003, realizza questi gioielli da indossare, che sono esposti presso Il Museo del Gioiello di Vicenza».

La rassegna è allestita nell’atelier di piazza San Francesco 10 ad Imperia ed è visitabile dalle ore 16 alle ore 20.