Al “Nautico” di Imperia si teme focolaio Covid: giovedì scuola chiusa e tamponi a tappeto ai docenti

Imperia. L’ Istituto Nautico del capoluogo “G.Galilei” domani sarà chiuso e anche le lezioni a distanza sospese. Tutti i docenti, infatti, nella serata di oggi hanno ricevuto via sms la convocazione per recarsi domani presso il molo San Lazzaro per effettuare il tampone. Dunque, l’ istituto resterà chiuso e anche le lezioni a distanza sono sospese.

A seguito della riscontrata positività di due alunni, altrettanti classi prime della scuola di piazza Roma coi relativi docenti erano stati messi in quarantena. Scattati, quindi, da parte dell’Asl1 Imperiese le indagini epidemiologiche secondo i protocolli.

La scuola aveva adottato, comunque, la didattica a distanza e solo alcune classi a rotazione si recavano a lezione in presenza.