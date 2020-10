Airole. Il tratto di strada SS20 crollato sabato tra Trucco e Airole è stato ripristinato e aperto, per il momento, ai mezzi di soccorso e, mattina e sera, anche alle auto. Ma Airole ha perso per sempre i suoi simboli, strappati dalla furia del Roja, esondato a Breil, in territorio francese, e a Ventimiglia.

A crollare, dopo aver resistito per secoli, è stato il ponte romano di Airole, spazzato via dall’acqua insieme a quello di Fanghetto, a Olivetta San Michele.

Il piccolo borgo della val Roja ha perso anche i suoi antichi frantoi, costruiti sulle sponde del fiume. Un patrimonio perduto di cui nel futuro resteranno solo foto sbiadite dal tempo.