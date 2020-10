Abbigliamento tecnico, accessori e ricambi: da Motogm a Ventimiglia scopri il mondo delle due ruote a 360 gradi

Ventimiglia. Accessori, abbigliamento per moto, scooter e molto altro. Da Motogm a Ventimiglia, punto di riferimento per tutti gli appassionati delle due ruote, hai a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo mezzo.

Con l’inverno alle porte, non lasciare lo scooter fermo in garage, ma affidati ai ragazzi dello store ventimigliese per l’acquisto di una coperta termica Termoscud, il montaggio è gratuito. Ti potranno anche aiutare nella scelta dell’abbigliamento termico e antipioggia per farti affrontare la stagione in sella in totale tranquillità.

Devi recarti in Francia, ma non possiedi i guanti omologati? Da Motogm potrai acquistare il tuo paio, oltre a capi tecnici come giacche e pantaloni, indispensabili per i tuoi spostamenti, ma anche caschi di qualità a prezzo outlet, passando dal casco integrale, se sei una persona sportiva, al casco jet o modulare, se sei per la praticità e la leggerezza che sono in grado di offrire.

Nello store, in corso Genova 16/B a Ventimiglia, troverai i migliori marchi di ricambi per scooter e accessori moto, come cinghie di trasmissione, batterie, pastiglie freno, filtri aria e molto altro. Potrai inoltre fare il tagliando e personalizzare la tua moto scegliendo tra i migliori marchi sul mercato come Brembo, Lightech, BMC, Ixon, TCX, Givi, Kappa con i prezzi più bassi in circolazione.

Per informazioni contatta Motogm al numero 0184 352613, scrivi alla mail info@motogm.com, visita il sito www.motogm.com o la pagina Facebook Motogm.com.