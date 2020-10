A Vallecrosia la presentazione del corso di autodifesa femminile “dalla teoria alla pratica”

Vallecrosia. Sabato 24 ottobre alle 16:30 avrà luogo presso la sala polivalente comunale Via C. Colombo – solettone sud, la presentazione del corso di autodifesa femminile “dalla teoria alla pratica” rientrante nel progetto codice rosso 3A antistalking – antibullismo- antiaggressione.

«E’ patrocinato dal comune di Vallecrosia che ringraziamo fin d’ora per l’immediata disponibilità e la sensibilità verso un tema tanto delicato come quello della violenza sulle donne e organizzato dalla associazione Bethel odv ets con sede in Bordighera c/o “Novità di vita” in via Firenze 23 impegnata nell’accoglienza, sostegno e recupero delle donne vittime di violenza – prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo – reinserimento nella società delle fasce più deboli – linea telefonica 24h – contrasto all’isolamento dell’anziano e del malato attraverso gruppi di sostegno e tutte le attività di interesse generale di utilità sociale.

Tutto procederà nel più rigido rispetto dei protocolli anti covid con un massimo di 30 partecipanti. Diretta live dalla pagina Facebook Associazione Bethel odv» – fa sapere il Presidente dell’Associazione.