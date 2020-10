A Taggia ripristinati i servizi minimi di erogazione dell’acqua, domani scuole aperte

Taggia. A Taggia sono stati ripristinati i servizi minimi di erogazione dell’acqua grazie all’intervento dei tecnici di Amaie e degli addetti comunali. Lo ha annunciato il sindaco Mario Conio.

Non è ancora però possibile garantire la potabilità dell’acqua: «Per tale ragione, sto per emettere ordinanza sindacale di non potabilità se non previa bollitura», dichiara il primo cittadino tabiese.

I servizi minimi per le scuole saranno garantiti, motivo per cui domani, martedì 6 ottobre, gli istituti scolastici cittadini saranno regolarmente aperti.