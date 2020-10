A Patrice Leconte va il Premio alla Carriera della 17a edizione del Festival de la Comedie di Montecarlo

Monaco. A Patrice Leconte va il Premio alla Carriera della 17 edizione del Festival de la comedie di Monte-Carlo guidato dal direttore artistico e fondatore Ezio Greggio e in programma dal 5 al 10 ottobre.

L’attore, regista e sceneggiatore francese, nominato agli Oscar per il Film “Ridicule” come miglior Film straniero e vincitore di 4 César tra cui miglior film e miglior regia sarà ospite d’eccezione della serata conclusiva del festival e riceverà direttamente dalle mani di Ezio Greggio, il premio alla carriera per i suoi numerosi successi che lo hanno reso uno degli artisti francesi più apprezzati.

La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia ed è realizzata in collaborazione con EFG Private Bank.