A Marina degli Aregai stage di orientamento per il doppio 470 maschile, femminile e misto

Santo Stefano al Mare. Da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre, in contemporanea con il raduno di Preparazione Olimpica FIV, si terrà a Marina degli Aregai uno stage di orientamento per il doppio 470, maschile, femminile e misto.

Nell’occasione gli atleti presenti avranno modo di comprendere al meglio cosa significhi passare al 470: dalle caratteristiche fisiche per i ruoli a bordo (antropometriche e prestative), a quelle dell’imbarcazione (differenze tra i modelli di scafi, rig, etc.), l’impegno richiesto in termini di tempo ed economico per l’alto livello, come si porta e come si regata con un 470, le peculiarità dei circuiti nazionale e internazionale.