A Imperia e a Sanremo riapre lo Sportello Migrapoint

Imperia. A partire da martedì 20 ottobre riprendono le aperture dello Sportello Migrapoint.

Informazioni, ascolto, orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio (casa, scuola, assistenza sanitaria e sociale), mediazione linguistica e culturale, orientamento al lavoro, orientamento e affiancamento legale: questi i principali servizi offerti dallo Sportello.

«Troverai operatrici e operatori qualificati che ti potranno sostenere in diverse pratiche, dal richiedere il servizio di scuolabus per i tuoi figli alla conversione del permesso di soggiorno. Siamo ad Imperia (3207061806 migrapointimperia@gmail.com) il martedì dalle 17,30 alle 19,30 in Via Vecchia Piemonte 83/4 presso la sede ARCI Imperia e il venerdì dalle 10 alle 12 in Piazza Dante 4, gentilmente ospitati dai Servizi sociali del Comune di Imperia; a Sanremo (3277112188 migrapoint@yahoo.it) in Piazza San Siro 48 il sabato dalle 10 alle 12» – fanno sapere dallo Sportello Migrapoint, che nasce da un’idea di ARCI, associazione di promozione sociale da sempre sensibile alle tematiche socio-culturali e alla tutela dei diritti dei migranti, e di Mappamondo, associazione nota sul territorio per trattare da anni intercultura e mediazione culturale.

Grazie alla Fondazione Carige lo Sportello diventa protagonista del Progetto ComunicAzione, grazie al quale sarà possibile affiancare agli altri servizi dei corsi di italiano per stranieri. Per informazioni in merito rivolgersi agli Sportelli.