Bordighera. Serata all’insegna della solidarietà. Lungo le spiagge dei comuni di Bordighera, Camporosso, Vallecrosia e Ventimiglia è andata in scena, lo scorso 19 settembre, il VII Trofeo Fishing Trophy. Una parte del ricavato della manifestazione sportiva verrà infatti devoluto a favore dell’Associazione Primo Fiore Onlus di Sanremo, che si occupa di persone bisognose, dando pasti e altro quotidianamente a chi ne ha bisogno. La donazione verrà effettuata, come richiesto dalla stessa associazione di volontariato, in forma di beni che necessitano: 2000 bottiglie di acqua.

Alla gara di pesca sportiva, nella sezione surfcasting, hanno partecipato 24 squadre composte da due atleti ciascuna, provenienti dalle provincie di Genova, Savona, Pavia, Torino e Imperia.

Foto 3 di 3





L’evento sportivo, organizzato dalla società Asd Fishing Trophy Sanremo con il bene placido della federazione e i nulla osta dei comuni interessati e dei permessi della capitaneria di porto, si è svolto nel rispetto di tutte le procedure anti covid.

Dopo il raduno presso i bagni Vernier a Bordighera, sotto l’egida presenza del presidente Gianluigi Davigo, i partecipanti si sono posizionati presso i campi gara situati nei diversi comuni e alle 20 è stato dato il via alla gara. E’ stato osservato un minuto di silenzio in ricordo dell’atleta, prematuramente scomparso, Fausto Odasso, vice presidente della società Fishing Diana. La gara è stata coadiuvata con il controllo dei giudici federali Stefano Roberto e Luca De Lisi, assistiti dai commissari di settore.

La gara si è svolta con la metodologia del catch ed realise, o meglio si cattura il pesce si misura e lo si rilascia, come da procedura federale. Alla fine della serata, conclusasi con il raduno dei concorrenti sempre presso i Bagni Vernier a Bordighera, si è stilata la classifica finale. E’ risultata vincitrice la coppia Salomone-Suriano della società Us Quarto di Genova. Secondo posto per la coppia Fontana-Falchi, sempre della Us Quarto, mentre è arrivata terza la coppia Cirimele-Puzzo della società Lampa Longu Dianese.

Sono inoltre stati consegnati dei premi speciali: “Miglior over 65” a Pietro Fusco della società Le Fornaci di Savona; “Miglior Lady” a Chiara Falchi della società Us Quarto di Genova; la “società arrivata da più distante” è stata la Black Water di Pavia. Infine stilata la classifica di società: al 3 posto la Lampa Longu di Diano Marina; al 2 posto la società Le Fornaci di Savona e al primo posto, con l’aggiudicazione del VII Trofeo Fishing Trophy, è risultata l’Us Quarto di Genova.

L’Asd Fishing Trophy Sanremo ringrazia tutti gli atleti e le società presenti, oltre alle Capitanerie di Porto di Sanremo e Imperia, per il loro massimo sforzo a rilasciare i permessi, e ai comuni di Bordighera, Camporosso, Vallecrosia e Ventimiglia per il rilascio dei loro nulla osta e la disponibilità assoluta dei loro dirigenti.